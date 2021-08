“No ad una via dedicata a Giorgio Almirante ad Alessandria”. Petizione su Change.org

0 0

La città di Alessandria dedicherà una via a Giorgio Almirante, redattore dell’infame rivista La Difesa della Razza, capo di gabinetto (mai termine più appropriato) del ministero della propaganda della Repubblica di Salò: uno che il 5 maggio del 1942 scriveva:” il razzismo deve essere cibo di tutti e per tutti”.

Come vengono ricordati i Giusti tra le nazioni è giusto che vengano ricordati gli opposti: gli ingiusti.

E allora, a futura memoria ricordiamo i membri del consiglio comunale di Alessandria: Sindaco Gianfranco Cuttiga ( Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia), Vicesindaco Davide Bazzilaghi (Lega), assessori: Paolo Borasio (Forza Italia), Pier Vittorio Ciccaglione (Lega), Monica Formaiano (Forza Italia), Cinzia Lumeria (Lega), Mattia Ruggero (Lega). Consiglieri: Danilo Autano (Lega), Simonetta Bovolone (Lega), Chiara Buzzi (Lega), Piero Castellano ( Fratelli d’Italia), Pier Paolo Guazzotti (Lega), Federico Stefano Guerci (Forza Italia), Lorenzo Lacoroni ( Lega), Gian Paolo Lumi (Lega), Evaldo Pavanello (Lega), Giovanni Ravazzi (Lega), Daniela Ruffato (Lega). Senza commento, i fatti per quello che sono: nudi e crudi.

Firma la petizione: http://chng.it/sYRfgZn5

