Hacker contro “Grandangolo” di Agrigento

Potrebbe non essere un qualsiasi attacco hacker quello che ha oscurato il sito del giornale online Grandangolo Agrigento. La testata giornalistica, che produce un settimanale, e diretta dal cronista Franco Castaldo, nel tempo ha infatti condotto inchieste giornalistiche che hanno portato anche a importanti indagini giudiziarie come la recente sulla società Girgenti Acque. Nella giornata di mercoledì il sito finito sotto attacco è stato oscurato all’improvviso. Secondo gli accertamenti eseguiti dai tecnici informatici obiettivo dell’attacco era quello di oscurare il quotidiano on line in maniera irreparabile, insomma invece del bavaglio un’azione condotta da hacker ben specializzati. L’attacco è stato condotto simulando traffico contemporaneo da oltre 10 mila indirizzi Ip diversi. Una indagine è stata avviata dalla Polizia Postale della Questura di Agrigento. Ai colleghi di Grandangolo la solidarietà di Articolo 21.