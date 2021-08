Sindacato europeo giornalisti: “Grazie per i vostri sforzi per aiutare gli operatori dei media afghani”

2. Spingi il tuo governo (invia lettere o e-mail ai responsabili politici, pubblica i tuoi appelli sui social network, mobilita i tuoi membri e i media nel tuo paese…) per includere giornalisti e operatori dei media afgani nei loro piani per evacuare Kabul. Se il tuo governo si impegna a evacuare un certo numero di operatori dei media afgani, Jeremy può fornirti un elenco preciso di candidati, inclusi i loro dati identificativi e di contatto. Spingere anche il vostro governo ad adottare una politica chiara per garantire un passaggio sicuro fuori dall’Afghanistan per gli operatori dei media (i governi devono semplificare il processo per la richiesta del visto e fornire un passaggio sicuro da e per l’aeroporto);

3. Promuovete nel vostro paese il fondo di solidarietà specifico per l’Afghanistan dell’IFJ all’interno del Fondo per la sicurezza dell’IFJ . I fondi raccolti verranno utilizzati, in collaborazione con gli affiliati afghani dell’IFJ, per creare case sicure all’interno dell’Afghanistan poiché la maggior parte dei giornalisti non riuscirà a fuggire. Per fare una donazione una tantum, clicca qui ;4. Informa l’EFJ e l’IFJ di qualsiasi iniziativa che prendi o accordi che raggiungi con le autorità del tuo paese. E invia messaggi di solidarietà e sostegno ai nostri colleghi in Afghanistan (invialo a Pamela.Moriniere@ifj.org ).