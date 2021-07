Nel Salento il teatro dell antimafia sociale

0 0

Il teatro come cura salvifica e seme puro da donare alle nuove generazioni per farne bellezza e cultura della legalità.

La socialità, pur messa a dura prova dal Covid-19, che diventa famiglia e carovana dell’antimafia sociale.

C’è tutto questo e molto di più in Effetto Farfalla, progetto di Ultimi Fuochi Festival vincitore dell’Avviso Pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie” promosso dalla Regione Puglia – Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia sociale.

La compagnia Ultimi Fuochi Teatro è partita da una metafora scientifica per condurre un esperimento che ha coinvolto un centinaio ragazzi e ragazze under 18 in laboratori teatrali e ne avvicinerà ancora altri con attività legate al cinema e alla musica. Laboratori artistici realizzati in piccoli comuni del basso Salento, nel leccese, possono portare a grandi trasformazioni nella società? Il cambiamento vissuto da un adolescente in termini di educazione alla corresponsabilità e alla cittadinanza attiva può contribuire alla lotta contro le mafie?

Questi gli interrogativi sottesi al lavoro teatrale condotto da Alessandro Miele e Alessandra Crocco a Spongano, Poggiardo, Vignacastrisi e Castro.

“L’immagine con la farfallina che trasporta il pezzo del domino molto più grandi lei, racconta bene la fatica di questi ultimi mesi – sottolineano gli organizzatori -, i laboratori di teatro online e poi la ripresa in presenza con 5 gruppi, un centinaio di ragazzi, quattro Comuni coinvolti.

Tanta fatica ma è stato bello. Oltre ai ragazzi che ci seguono da anni abbiamo fatto molti nuovi incontri e non vediamo l’ora di festeggiare tutti insieme con gli spettacoli finali”.

Spettacoli finali dei laboratori teatrali si terranno a partire da lunedì 5 luglio 2021 alle 20.30, e fino al 10 luglio.

Primo evento:

Lunedì 5 Luglio 2021 ore 20.30 – Parco Canali Creativi – Vignacastrisi

LA CITTÀ IDEALE

liberamente tratto da Uccelli di Aristofane.

“L’effetto farfalla è un’espressione scientifica che esprime l’idea che piccole variazioni nelle condizioni iniziali producano grandi variazioni nel comportamento a lungo termine di un sistema- spiegano Crocco e Miele -. Può il batter d’ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?” è il titolo di una conferenza tenuta dal meteorologo Edward Lorenz nel 1972. Usando la metafora della farfalla egli immagina che un semplice movimento di molecole d’aria generato dal battito d’ali dell’insetto possa causare una catena di movimenti di altre molecole fino a scatenare un uragano, anche a migliaia di chilometri di distanza”.

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid19.

È obbligatorio l’uso della mascherina.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

