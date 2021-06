Verini commenta il caso Report: la sentenza viola la tutela delle fonti

0 0

“La sentenza del Tribunale Amministrativo che riguarda Report rischia di colpire la libertà di stampa, violando un principio cardine – non solo italiano – del giornalismo: la tutela delle fonti, come hanno già detto la federazione nazionale della stampa Italiana, l’Usigrai e altri parlamentari (da Sensi a Fedeli). La Rai deve tutelare, con questo principio, una delle trasmissioni di punta del servizio pubblico, Report. Una trasmissione di giornalismo d’inchiesta, che è bene prezioso per la democrazia”. Sono le dichiarazioni rilasciate dal Tesoriere del partito Democratico Walter Verini, deputato e Coordinatore in Commissione Antimafia del Comitato per i giornalisti minacciati.

(Agi)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21