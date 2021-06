Teatro Vittoria. “Le sfacciate meretrici” tragicommedia musicale scritta e diretta da Chiara Bonome

0 0

Le sfacciate meretrici” ricostruisce, con la soavità della penna di Chiara Bonome intercalata di canzoni famose, che lei come il cast interpretano molto bene, quell’universo di donne di ogni estrazione sociale che durante il Risorgimento si scoprirono appassionate di politica, e soprattutto di libertà, da combattere insieme per un obiettivo comune, abolendo qualsiasi differenza di classe. Prodromi di un arcipelago che, dopo l’unificazione d’Italia, avrebbe dato i primi germogli nella lotta per l’emancipazione femminile.

I personaggi de “Le sfacciate meretrici” per incanto, prendono vita da un libro che temono il lettore non legga fino in fondo. Il narratore, che conduce le fila della storia, ha la soluzione al suo tedio : cambiare la trama e, invece di raccontarla al maschile, riscriverla dal punto di vista femminile rendendo visibili i caratteri e le azioni di quelle donne che incisero sugli eventi ma, come spesso accade, sono state tramandate come figure di contorno.

Dalla celebre Eleonora De Fonseca Pimental, politica e giornalista, personalità rilevante tra coloro che, sotto il regno dei Borboni, diede vita alla Repubblica di Napoli e venne impiccata nel 1799 all’età di 47 anni. A colei che Giuseppe Mazzini amò, Giuditta Bellerio Sìdoli, figura molto emancipata per il suo tempo, tra i fondatori del giornale la “Giovine Italia”. Passando per la rivoluzionaria brasiliana che tutti conosciamo con il nome di Anita Garibaldi; fino a giungere ad alcuni caratteri femminili meno noti ma non per questo meno valenti, lo spettacolo si snoda godibile e appassionato illuminando gli angoli più in ombra di un periodo storico.

Attori & Tecnici presenta

Le sfacciate meretrici

scritto e diretto da Chiara Bonome

con (in ordine alfabetico):

Virginia Bonacini, Chiara Bonome, Valerio Camelin,

Andrea Carpiceci, Chiara David, Stefano Dilauro

disegno luci Valerio Camelin

datore luci Simone Balletti

disegno locandina Marco Foscari

foto di scena Manuela Giusto

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio) Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3

Comunicazione: info@teatrovittoria.it e uffstampa@teatrovittoria.it

Responsabile Ufficio Stampa: Teresa Bartoli 348.7932811 – ter.bartoli@gmail.com

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21