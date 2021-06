Storia di una bellissima rinascita nel cuore del Salento. Riapre lo storico Parco Carrisiland

0 0

Tra speranza e coraggio , il 15 giugno riapre Carrisiland, un realtà imprenditoriale che da lavoro a moltissimi giovani ed addetti ai lavori.

Per le restrizioni legate al covid, a malincuore, il 2020 il parco più visitato del sud Italia, che vanta sold out in ogni giornata di apertura, creato dalla famiglia Carrisi con attenzione alla cura e alla tutela del territorio e delle sue risorse naturali, era rimasto chiuso.

Una scelta non sempIice per Marco Carrisi, che, insieme alla sua famiglia, rappresenta un esempio meraviglioso di come possano convivere sogni e realtà, di come si possa lavorare ogni giorno accanto ai propri dipendenti che di fatto sono una famiglia grandissima, legati da volontà, sacrificio e competenza.

Il tutto sempre con sorrisi che ti fanno sentire di essere davvero in un ambiete sicuro e protetto.

Ed era per proteggere utenza e lavoratori che la scelta era “restiamo chiusi per riaprire alla grande ”

Cosi è stato.

Il parco si è rinnovato, ha utilizzato il tempo di chiusura per ampliarsi e offrire sicurezza in ogni angolo di gioia da vivere nei tanti spazi che offre.

Il Parco è composto da diverse aree.

Un’ AREA BOSCHIVA: di circa 30 ettari con diverse aree tematiche da visitare con escursione boschiva, giro in trenino, visita al mini zoo, passaggio dalla casetta sull’albero, visita del Mondo delle Favole nel Bosco, passaggio dal mondo degli Gnomi, visita dell’area jurassica con Dinosauri, la Giungla , un’area tematica con la presenza degli animali della giungla, “Il Villaggio di Tarzan”

Un’AREA DIVERTIMENTI di circa 10 ettari con area tematica “C’Era Una Volta il West a Carrisiland” con Saloon Bar e self service, ponyride, giro a cavallo al Kocis Indian Village con villaggio indiano, tori meccanici per adulti e bambini, Hotel Santa Fe, area gonfiapark, visita al Covo dei Briganti con cenni storici sul Brigantaggio, pista miniquad, spettacoli e musicals al Palatexas.

Ingine CARRISILAND ACQUAPARK, il parco acquatico , esteso per circa 150.000 mq con piscine caraibiche, acquascivoli per adulti e bambini, cascate, rocce, idromassaggio, terrazze solarium, centro massaggi, spettacoli etc..Si ha la sensazione di vivere un sogno caribico con atmosfera piratesca.

E tante altre novità che attendono i visitatori.

Che cos ci resta da dire?

Forza e coraggio e si riparte. Si deve ripartire.

Perché questo virus non può cancellare la vita che batte forte dentro tutti noi.

E a Marco Carrisi, e a tutti i lavoratori che credono di essere parte importante di un progetto di rinascita, auguriamo il meglio, di lavorare ogni giorno con la certezza di regalare un sorriso a questa Italia che ne ha bisogno e una solida stabilità economica per riprenderci tutti la dignità di affrontare la vita con il proprio reddito, guadagnato seriamente ed , in questo caso, in un meraviglioso clima di rispetto e fiducia.

Foto di Vincenzo Aiello

