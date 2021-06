Rai. Usigrai: “serve con urgenza un nuovo vertice”. Presidio 16 giugno, Roma

0 0

“Basta rinvii: la Rai ha bisogni con urgenza di un nuovo vertice. E per chiederlo, l’Usigrai – d’intesa con la Fnsi – ha convocato un presidio per *mercoledì 16 giugno ore 11.30 a Piazza Santi Apostoli*. Lo scrive l’Usigrai in una nota.

“Questa attesa da parte del governo e del Parlamento è inspiegabile, e dannosa per l’azienda. Chiunque la conosca, sa che da settimane è praticamente ferma. Tempo perso, visto che non è stato utilizzato né per aprire un dibattito pubblico sugli obiettivi del Servizio Pubblico, né per far avanzare la riforma della governance. Le logiche spartitorie e lottizzatorie costringono invece la Rai a un pantano pericoloso, i cui danni saranno scaricati su lavoratrici e lavoratori.

Eppure i dipendenti la propria parte l’hanno fatta: hanno eletto già alla prima votazione il proprio Consigliere di Amministrazione, confermando Riccardo Laganà con oltre il 45% dei voti totali.

Lo diremo al presidio: basta perdite di tempo, basta pantano, basta rinvii.

La Rai ha diritto a un Consiglio di Amministrazione pienamente operativo che rimetta in modo l’azienda.

Il 16 giugno sarà il 30esimo compleanno di *Patrick Zaki*. Per questo il presidio si aprirà con la richiesta di libertà per lo studente dell’Università di Bologna, rinchiuso in carcere in Egitto in detenzione preventiva da oltre 1 anno”.

