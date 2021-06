0 0

Il 4 Giugno 2021 sono stati addirittura 6 i lavoratori che sono morti.

Un bollettino di guerra, una mattanza quotidiana che non conosce sosta.

Queste tragedie non fanno solo morti, rovinano famiglie e rendono tanti giovani orfani e soli.

Le parole sono molto importanti, ed hanno un senso, ecco perche’ trovo davvero sconcertante, che ancora oggi, le morti sul lavoro vengano definite, da piu’ parti, con il termine assurdo ed ipocrita “morti bianche”.

Sono dei veri e propri omicidi sul lavoro: negli anni 60 le chiamavano cosi’.

Oggi le chiamano “morti bianche”, quasi fossero candide, immacolate innocenti.

Non c’e’ nulla di bianco in una morte sul lavoro.

E anche partendo dal linguaggio, che si combatte una battaglia per una maggiore sicurezza sul lavoro.

Io mi sto battendo da anni per sensibilizzare su queste tragedie.

Vi allego la lista delle morti sul lavoro da me monitorata, aggiornata ad oggi, che conta 137 morti sul lavoro, ma se aggiungiamo tutte le morti su strada ed itinere, di cui e’ impossibile quantificare una cifra precisa, siamo a ben oltre 350 morti sul lavoro.

E’ una lista che fa impressione.

Voglio ricordare che le denunce di infortunio mortale presentate all’Inail da Gennaio al 30 Aprile 2021, sono state 306.

Quando si parla di queste tragedie, spesso si parla sempre e solo di numeri.

Crede fortemente che chi muore durante l’adempimento del proprio lavoro, non debba essere ricordato da statistiche piene zeppe di numeri.

Basta parlare soltanto di numeri: quelle sono persone.Lavoratori con degli affetti, una moglie, dei figli, che la mattina sono usciti per andare al lavoro e poi non sono più tornati a casa.

Lo faccio per restituire loro un po’ di dignità. A volte nemmeno si conosce il nome di chi è morto. Ma anche loro hanno delle storie, delle famiglie che hanno perso un proprio caro, è giusto che venga ricordato.

Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Firenze

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21