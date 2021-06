Irruzione negli uffici di ‘Apple Daily’ a Hong Kong, Fnsi: «Grave repressione, governo intervenga»

0 0

L’Assemblea regionale del Sindacato giornalisti Veneto, riunita a Venezia-Mestre oggi, 17 giugno 2021, con i vertici della Fnsi, il segretario generale Raffaele Lorusso e il presidente Giuseppe Giulietti, chiede al Governo italiano «di attivarsi al più presto presso il Governo e l’Ambasciata italiana della Repubblica cinese per rappresentare l’indignazione e la preoccupazione dei giornalisti italiani per la grave repressione messa in atto dalla polizia cinese, che ha fatto irruzione nella redazione del giornale filo-democratico ‘Apple Daily’ di Hong Kong, arrestando alcuni giornalisti e l’editore». È quanto si legge in un ordine del giorno approvato all’unanimità dall’assemblea dei giornalisti del Veneto. «La Fnsi – prosegue il documento – si unirà alle iniziative della Federazione internazionale dei giornalisti nell’auspicio che i Paesi europei, anche attraverso l’azione delle istituzioni dell’Unione europea, possano adottare tutte le misure necessarie affinché anche in Cina vengano garantite la libertà di informazione e il diritto di cronaca».

