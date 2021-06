Con 2900 voti Laganà rieletto consigliere Rai da dipendenti. Usigrai: “un segnale importante”

0 0

“Complimenti a Riccardo Laganà per la sua riconferma come Consigliere di Amministrazione della Rai eletto dai dipendenti. Un risultato straordinario, con un numero di preferenze nettamente superiore alla precedente elezione: quasi 2900, rispetto ai 1900 di 3 anni fa. Tenuto conto che hanno votato 6369 persone, a Laganà è andato oltre il 45% delle preferenze totali”. Lo scrive l’Usigrai in una nota.

“Grazie alle lavoratrici e ai lavoratori della Rai che, con la loro partecipazione, hanno reso possibile il raggiungimento del quorum già alla prima votazione. È un segnale importante, che dà grande forza al dipendente della Rai che siederà in CdA espresso dai lavoratori: l’unico non eletto dai partiti né dal governo.

In bocca al lupo a Riccardo Laganà per il lavoro che lo attende”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21