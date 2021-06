“Comedians”. Il nuovo film di Gabriele Salvatores: “Non un film comico, ma sul comico…”

0 0

Il nuovo film del premio Oscar Gabriele Salvatores, “Comedians” – nato durante la pandemia per esigenze di spazio e movimento, come lo stesso regista ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione – ha impianto prettamente teatrale. Segue le vicende di sei personaggi che vivono ai livelli più bassi della piramide e aspirano a migliorare la loro situazione diventando attori comici. I sei completano un corso serale e affrontano la prova finale: salire sul palco e proporsi. Mentre si esibiscono, in sala tra gli spettatori c’è un esaminatore incaricato di scegliere uno tra loro per inserirlo in un programma TV.

Una grande opportunità per qualcuno e per qualcun altro l’ultima possibilità. Uno dietro l’altro gli aspiranti comici vanno in scena, tutti con lo stesso dubbio: se sia meglio rispettare i dettami del loro insegnante che preferisce un umorismo significativo o andare incontro all’esaminatore che ama una comicità più bassa? E vi è un terzo dilemma: discostarsi dalle scelte precedenti e percorrere una via più personale? In sintesi esprimere la propria identità.

In conferenza stampa Gabriele Salvatores una sua risposta l’ha data: “Col passare del tempo le caramelle diminuiscono e non vale la pena di perdere tempo e fare cose cui non credi davvero. Scegli di stare così con le persone che ti piacciono e allora sono tornato a rifare Comedians al cinema, dopo averlo già fatto nel 1985 a teatro a Milano. E ho scoperto anche che la piece di Trevor Griffiths ha una sua dark side, una parte fortemente malinconica”.

Trasposizione cinematografica di un’opera premiatissima della fine degli anni Settanta, che riflette sul significato di fare comicità e sull’importanza di restare fedeli alle scelte compiute nel corso della vita, racchiude il suo senso più profondo nella straordinaria battuta di Eddie Barni, interpretato da Natalino Galasso: “ La maggior parte dei comici serve sul piatto paure, pregiudizi, ma i migliori illuminano!” In conferenza stampa Christian De Sica, che fa la parte di Bernardo Celli, ha definito Salvatores in questo film “un regista che ha avuto il coraggio di fare una scelta difficile”. “Comedians” non è, infatti, un’opera comica ma, come Gabriele Salvatores stesso ha detto, è un film sul comico: cosa ci fa ridere e perché? La scommessa con il botteghino sta nella risposta se sia una domanda che la gente si fa. In ogni caso serve porla, anche perché guardando il film si scopre che ridiamo soprattutto delle disgrazie altrui.

Comedians – Regia di Gabriele Salvatores

Un film con Alessandro Besentini, Francesco Villa, Natalino Balasso, Marco Bonadei, Walter Leonardi. Christian De Sica, Giulio Pranno, Vincenzo Zampa

Genere Commedia – Italia 2021, durata 96 minuti.

Uscita cinema giovedì 10 giugno 2021

Distribuito da 01 Distribution.

