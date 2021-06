Arriva in sala “Madre” del regista Palma d’oro, vincitore di quattro Oscar

0 0

Do-joon (interpretato da Won Bin) ha 27 anni ma sembra ancora un bambinone al limite dello sviluppo cerebrale. E’ l’unica ragione di vita di sua madre (l’attrice Kim Hye-ja) che, per mantenere entrambi, coltiva piante medicinali e pratica l’agopuntura. La madre è sempre in ansia perché l’ottusa ingenuità del figlio lo porta a comportarsi in modo pericoloso. Una notte, tornando a casa ubriaco, incontra una studentessa che per un po’ prende a seguire. La ragazza il giorno dopo è trovata morta e Do-joon è accusato del suo omicidio. Tra poliziotti pigri, un avvocato che rinuncia a occuparsi di lui perché il caso non è redditizio, la mamma è l’unica a intraprendere vere indagini per trovare l’assassino. Fino a che punto sarà disposta a spingersi per salvare suo figlio?

Bong Joon-ho è il regista sudcoreano che con Parasite ha vinto la Palma d’Oro al festival di Cannes del 2019 e i più importanti Oscar 2020 – Miglior Film (prima volta nella storia che l’Academy a un’opera straniera), Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Film Straniero. Madre è un suo lavoro del 2009 che finalmente esce nelle sale italiane da giovedì 1 luglio.

Anche in questo lungometraggio la vena tragicomica, tipica di Bong Joon-ho, sdrammatizza e rende favolistica una vicenda in realtà molto dura. Lo scavo dei personaggi è profondo e, pur parlando di una figura abusata dal cinema, quella della madre, il regista sudcoreano ne fa un ritratto particolare e dunque interessante. I personaggi, come anche in Parasite, non sono mai bianchi o neri, hanno sfumature psicologiche trasversali a tutte le classi sociali. Abile nel miscelare la forza del contenuto a quella narrativa, Bong Joon-ho non risparmia allo spettatore svolte sorprendenti. Non un film giallo ma una storia d’introspezione attraverso la forma del racconto noir.

Il regista sarà presidente di giuria alla prossima Mostra del Cinema di Venezia 2021.

Data di uscita:01 luglio 2021

Genere:Thriller, Drammatico

Anno:2009

Regia:Bong Joon Ho

Attori:Bin Won, Hye-ja Kim, Jin Goo, Jeon Mi-seon, Sae-byuk Song, Chun Woo-hee

Paese:Corea del Sud

Durata:128 min

Formato:35mm

Distribuzione:PFA Films

Sceneggiatura:Eun-kyo Park, Bong Joon Ho, Wun-kyo Park

Fotografia:Hong Kyung-pyo

Montaggio:Moon Sae-kyoung

