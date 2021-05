Ultimi giorni per sostenere l’ospedale a Sinjar

0 0

Quest’anno, la Campagna dell’Aglio solidale, si arricchisce di un “paniere” di prodotti biologici ed italiani di alta qualità, che ci fornisce la Coop. Sos Rosarno, da sempre impegnata nel rispetto dei diritti e della dignità del lavoro migrante, un “paniere” così composto:

*AGLIO Solidale*, un prodotto delle nostre campagne in Valle Scrivia

*PASSATA di pomodorini* prodotta dalla Coop Sos Rosarno (gr. 430)

*STRUNCATURA*, pasta di semola di grano duro, “integrale”, tipica del Sud Italia, in passato venduta sfusa e sottobanco, oggi è la base di uno dei piatti più appetitosi della cucina calabrese (mezzo chilo). E c’è pure la ricetta!

*L’offerta minima per ogni singolo prodotto è di euro 5*

Prenotazione obbligatoria *entro il 31 maggio 2021*

Hevalno, vi ricordiamo, se siete interessati, che potete fare il vostro ordine entro il 31 maggio, a Serkan Cell 3464119815 inviandogli un Wathsapp

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21