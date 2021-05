Teatro Vittoria. “La scoperta de l’America e storie da osteria”, una rinascita con applausi da bis

0 0

Dopo più di un anno, il ritorno alla vita del teatro Vittoria ha visto sul palcoscenico “La scoperta de l’America e storie da osteria” nell’adattamento e regia di Stefano Messina, tratto dal capolavoro di Cesare Pascarella (1858 -1940) che nell’Italia nel 1894 fu un caso letterario e ancora oggi si gusta con piacere. Ben augurante la presenza di molti spettatori, pur nel mantenimento di tutte le norme di distanziamento, segno che per molti l’insegnamento, o anche il semplice intrattenimento del teatro, è una necessità. Lo spettacolo rimane in scena fino al 16 maggio.

Il poemetto di Cesare Pascarella racconta in 50 sonetti romaneschi l’avventura di Cristoforo Colombo e dei suoi uomini, magistralmente riletta e narrata in una taverna, da un gruppetto di “romani de’ Roma” che, tra una bevuta e l’altra, fanno sfoggio d’ironia e fantasia popolare a condimento di erudizione approssimativa, divertente. Precede un’introduzione di altre storie da osteria e gli avvenimenti del 1492 sono raccontati, come nelle favole, in bianco e nero, con personaggi a tutto tondo: da una parte i buoni, capitanati da Cristoforo Colombo; dall’altra i cattivi ovvero gli uomini di potere del tempo, il re e i suoi ministri.

L’opera di Cesare Pascarella è recitata con ritmo in endecasillabi, inframmezzata da famose canzoni della tradizione popolare, accompagnate sapientemente dalla chitarra. Spicca tra le voci, tutte molto intonate e gradevoli, quella di Chiara Bonome. Il tempo scorre veloce perché la scena è vivace: la scenografia non cambia ma si riempie della vitalità in rima della storia, degli stacchi musicali, delle trovate degli affiatati interpreti, delle loro fulminanti battute alle quali fanno da contralto le fragorose risate degli spettatori. Gli applausi del pubblico sono stati tali da provocare il bis: una tipica serenata romana interpretata dalla brava Chiara Bonome.

LA SCOPERTA DE L’AMERICA

E STORIE DA OSTERIA

da Cesare Pascarella

adattamento e regia

Stefano Messina

con

Stefano Messina, Carlo Lizzani, Chiara Bonome, Marco Foscari

Musiche originali Pino Cangialosi e Marco Foscari

Luci Valerio Camelin

Aiuto regia Chiara Bonome

Si ringrazia per la consulenza il Prof. Marcello Teodonio

e per la collaborazione ai costumi Giulia Pagliarulo

Produzione Attori & Tecnici

Dall’11 al 16 maggio 2021 (h 20.00, mercoledì 12 h 17.00, domenica 16 h 17.30)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio) Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3

Comunicazione: info@teatrovittoria.it e uffstampa@teatrovittoria.it

Responsabile Ufficio Stampa: Teresa Bartoli 348.7932811 – ter.bartoli@gmail.com

Biglietti (prevendita inclusa):

– intero: platea € 30, galleria € 24

– ridotto (under 26/over 65): platea € 23, galleria € 20

– bambini (under 12): platea € 15, galleria € 14

