Prime Video. “Maschile singolare”: l’importanza di non dipendere in amore. Dal 4 giugno

0 0

In un periodo in cui il popolo LGBT ha avuto il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali, la cultura cambia e i creativi approfondiscono il racconto di esseri umani che, a prescindere dalle tendenze sessuali, hanno sentimenti profondi e universali. La condivisione dei problemi psicologici e delle percezioni, in cui anche gli etero possono riconoscersi, rende possibile una maggiore prossimità.

‘Maschile Singolare‘, opera prima diretta a quattro mani, è una storia di amori omosessuali, focalizzata su dinamiche affettive e problematiche interiori che esulano dal genere. Racconta di Antonio che, abbandonato dal marito dal quale dipende psicologicamente ed economicamente, deve ritrovarsi una casa, un lavoro col quale mantenersi, un senso nuovo alla propria vita. Diventa affittuario di un ragazzo con le sue stesse inclinazioni e apprendista pasticcere in un forno gestito da un omosessuale. Pian piano esce dal lutto della separazione, riprende gusto agli incontri fisici e scopre quanto, nel suo passato, sia stato auto-lesivo sacrificare la propria identità e autonomia al fine di salvare una relazione.

“Maschile Singolare – dice Matteo Pilati, uno dei registi – è un omaggio al cinema che da sempre amo e prediligo: quello che racconta quel momento di turbamento, cambiamento e meraviglia nella vita di personaggi del tutto ordinari, in bilico tra il linguaggio della commedia e quello del dramma.”

Il film esce su Amazon Prime Video il 4 giugno, distribuito da Adler Entertainment, ‘Maschile Singolare‘, è diretto a quattro mani da Matteo Pilati e Alessandro Guida e prodotto da Matteo Pilati per Rufus Film in collaborazione con la MP Film di Nicola Liguori e Tommaso Ranchino. La fotografia è affidata a Michel Franco, il montaggio a Marco Careri, le musiche a Umberto Gaudino e Jean Michel Sneider, la scenografia a Valentina Di Geronimo, il suono a Daniele De Angelis e i costumi a Roberta Blarasin.

Uscita: 4 giugno 2021 su Amazon Prime Video

Distribuzione: Adler Entertainment

Durata: 100′

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21