Le città italiane unite per la Palestina, in mille al presidio di Roma

Anche Roma si è unita alle numerose altre città italiane in cui si è manifestato in segno di solidarietà al popolo palestinese, dopo l’offensiva militare israeliana a Gaza. Il sit in nella capitale è stato organizzato oggi pomeriggio dalla Comunità palestinese romana e del Lazio. Circa mille le persone presenti in Piazza dell’Esquilino con bandiere della Palestina e diversi cartelli che inneggiavano da una parte al cessate il fuoco e dall’altra all’indipendenza del Paese mediorentale. Alla manifestazione hanno aderito, tra gli altri, anche Assopace Palestina, Usb (Unione Sindacale di Base)e i militanti dei Movimenti di lotta per la casa. Sempre oggi iniziative analoghe si sono svolte a Napoli, Savona, Bologna, Pisa, Firenze, Empoli, Vicenza, Brescia, Livorno, Parma, Pavia, Trento, Torino, Salerno. Una mobilitazione fisica che si aggiunge a quella virtuale, sui social. Ieri un’altra onda lunga di manifestazioni di piazza pro Palestina e per la fine delle violenze. La più importante si è tenuta a Milano con una partecipazione molto alta, circa 5000 persone. Al presidio organizzato dai Giovani Palestinesi d’Italia e dal Gaza FreeStyle si sono avuti momenti di tensione con la polizia.

(Un momento della manifestazione di oggi pomeriggio a Roma)

