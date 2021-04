Lo scandalo in Albania scoperto pochi giorni prima delle elezioni

Domenica 25 aprile 3 milioni e mezzo di cittadini albanesi sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo parlamento della Repubblica d’Albania.

Per due legislature, il Paese è governato da Edi Rama, il Primo Ministro e leader del Partito socialista, che negli ultimi due anni ha governato il Paese senza alcuna forza di opposizione in parlamento e al governo. Nel 2019, il Partito Democratico (PD)e il Movimento socialista per l’integrazione (LSI) hanno ritirato i loro parlamentari, accusando il governo di affari illeciti con criminalità organizzata e corruzione.

La campagna elettorale è stata travolta in questi ultimi giorni e da un grande scandalo politico.

Un database in mani del Partito Socialista, con i dati di 910 mila elettori dalla capitale Tirana, è stato pubblicato dalla media Lapsi.al.

Questo data base contiene tutti i dati anagrafici, numero di telefono, numero di carta d’identità, preferenza politico, informazioni private sulla famiglia della persona, al quale è legato il nome di un militante del Partito Socialista che ha il compito alla “Grande Fratello” di controllare e fornire informazione su di Lui.

Nominato “patronazhist”, un nome legata al parola patronale, queste persone hanno l’incarico anche di arricchire questo database con i commenti sul lavoro che svolgono in sorveglianza. Nei loro commenti i “patronazhisti” , elencano espressioni come , “con i pannolini lo porteremo a votare”, “ho promesso di trovare posto di lavoro a sua moglie e voterà per noi” e “Voterà per noi”, ho ricatti “ha multe da pagare”, “ha tasse non pagate” ecc. Questo scandalo ha provocato una forte reazione sociale tra i cittadini albanesi che si ritrovano come prima 30 anni dopo. quando furono intercettati dalla Sistema di sicurezza di Stato dEl regime dittatoriale di Enver Hoxha.

In questo database sono ritrovati registrati anche tanti immigrati a cui è stato negato il diritto di voto e promesso tante volte dalla politica albanese.

Solo pochi giorni prima dell’inizio della campagna elettorale, il Commissione Nazionale delle Elezioni (KQZ) ha informato che era impossibile garantire il voto agli immigrati, anche se per per settimane e settimane e lo ha promesso.

Gli Immigrati albanesi in Italia esprimono la loro preoccupazione per l’esistenza di questo database.

I loro forte dubbio è che loro dati siano presi dai portali online, e-Albania che è obbligatorio per i servizi consolari presso all’Ambasciata albanese a Roma.

Earla. A, un’immigrata albanese con la professione commercialista che si è trovata rintracciata all’interno di questo sistema, esprime con indignazione che “non ha permesso a nessuno di utilizzare i dati suoi e della sua famiglia.”

Anche Ilir. K. dice che è molto preoccupato perchè all’interno di questo database ha trovato i suoi due figli nati e cresciuti in Italia e che hanno appena raggiunto l’età adulta. “Infatti, dice, ciò dimostra che questo database è sempre attivo e in aggiornamento”. Come hanno fatto inserire mio figlio che pochi mesi fa era un minorenne?”

In Albania l’indignazione dei cittadini albanesi lo leggi in ogni post su facebook o twitter.

L’ambasciatore dell’Unione europea a Tirana, Luigi Soreca, ha commentato che sta seguendo da vicino questo scandalo e che si deve dare tempo alla giustizia per indagare.

Sull’accaduto sta indagando SPAK, la Procura Speciale per i Reati Gravi, anche se secondo gli esperti questa inchiesta non dovrebbe essere di sua competenza. Ai giornalisti che hanno pubblicato la notizia è stato chiesto di sequestrare il materiale, mentre al Partito socialista e al portale statale e Albania non è stato ancora notificato nessuna richiesta ufficiale.

Nel frattempo, i cittadini albanesi continuano a porre le loro domande. “Quali persone hanno dato ordine di gestire un simile portale? Chi controlla e dirige? Chi paga il patrocinio? Con quale base giuridica gli sconosciuti hanno in mano i propri dati personali? Perché non ti è stato chiesto che i loro numeri siano telefonia, carte e identità, informazioni sulla famiglia, registrati e gestiti senza il loro consenso? Il voto è libero e segreto. in base a quale legge hanno diritto do contrassegnare la loro preferenza politica?”

Su questo fatto ha reagito poche ore fa anche i Presidenti della Repubblica, Ilir Meta.

Per il capo dello stato albanese “il governo Rama ha trasformato Albania in un sistema stato-spia”, accusandolo di aver creato in questo anno elettorale 10mila posti di lavoro in più nella pubblica amministrazione, con fine voto elettorale.

Il capo dello Stato albanese in una conferenza stampa straordinaria, ha accusato il premier albanese Edi Rama “che è Lui l’autore di questo grave evento in cui ogni cittadino albanese è una spia.”

Il clima di tensione della le campagne elettorale in Albania è apparsa sin dall’inizio. Con le foto in posa imbarazzanti e commenti offensivi. Poche settimane fa , il premier Rama ha pubblicato le fotografie dei candidati del Partito Democratico, in pose imbarazzanti, rendendoli indegni di essere paragonati ai candidati del Partito.

Mancano solo pochi giorni alle elezioni del 25 aprile, tra gli elettori di destra e sinistra c’è un altro categoria di abbastanza deluso dalla politica degli ultimi 30 giorni.

Il periodo lungo di transizione politica e democratica in Albania sembra aver superato tutte le aspettative di ogni cittadino.