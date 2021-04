I segreti del Moby Prince in un libro a 30 anni dalla più grande tragedia civile del mare in Italia

0 0

In occasione del trentesimo anniversario della drammatica vicenda, il prossimo 10 aprile, è in uscita per Vydia editore I SEGRETI DEL MOBY PRINCE. A 30 anni dalla più grande tragedia civile del mare in Italia di Vincenzo Varagona.

Con l’autorevole prefazione di Pietro Grasso, il volume ricostruisce i fatti da quel 10 aprile 1991 in cui il traghetto, partito da Livorno con destinazione Olbia, appena uscito dallo scalo toscano, sperona alle 22.35 la petroliera “AGIP Abruzzo”. Il greggio prende fuoco. Delle 141 persone a bordo del traghetto se ne salverà solo una.

Le tesi giudiziarie, emerse in due processi, vengono dopo quasi trent’anni smontate, pezzo per pezzo, dalla Commissione d’inchiesta del Senato, guidata da Silvio Lai. Vincenzo Varagona ripercorre questa lunga storia, dagli esiti processuali alle conclusioni della Commissione, che offrono elementi per l’apertura di un terzo procedimento.

In particolare, per la prima volta, il libro presenta i profili di alcune delle vittime, attraverso le testimonianze dei familiari, dando voce al loro dolore e alle battaglie delle Associazioni in cui si sono riuniti per arrivare alla verità e tenere viva la memoria della tragedia.

Molti gli interrogativi su cui il volume intende riportare l’attenzione. Perché ci sono voluti trent’anni per scoprire che quella notte la nebbia non c’era e che l’equipaggio non è stato affatto distratto da una partita di calcio in tv? Perché i soccorsi si concentrarono sulla petroliera, ignorando il traghetto? Perché le autorità americane hanno negato le foto satellitari che documentano i movimenti di numerose navi militari Usa attorno alla petroliera? Cosa stava succedendo? C’è un punto di contatto con il peschereccio Oktobar II, su cui indagava Ilaria Alpi e che si trovava in rada a Livorno?

E poi la domanda di fondo: le 140 vittime potevano essere salvate? Allora si disse che i soccorsi non si erano mossi nella convinzione che la morte era arrivata in pochi minuti. In realtà le perizie hanno dimostrato l’esistenza di segni di vita a bordo per diverse ore. L’agonia fu atroce.

Arricchiscono il libro i contributi di Gregorio De Falco, Beppe Giulietti, Mariangela Grainer, Loris Rispoli, Nicola Rosetti, Francesco Sanna, Gabriele Bardazza, i fratelli Angelo e Luchino Chessa, Stefano Vidori, Flavia Corda, Paolo Mastino, Franco De Felice, Stefania Serino e di alcuni familiari delle vittime.

I SEGRETI DEL MOBY PRINCE

A 30 anni dalla più grande tragedia civile del mare in Italia

di Vincenzo Varagona

Prefazione di Pietro Grasso

In copertina: fotografia di Massimo Sestini

Vydia editore

Info: http://www.vydia.it/it/i-segreti-del-moby-prince/