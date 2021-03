Si moltiplicano gli episodi di “molestie” al diritto di cronaca

0 0

In questi tempi difficili si stanno moltiplicando gli episodi di “molestie” al diritto di cronaca.

Querele bavaglio di ogni colore, vedemecum per sottrarsi alle domande, vere e proprie intimidazioni raggiungono chi voglia esercitare il diritto di cronaca e porre le domande giuste.

Le aggressioni contro presa diretta e contro Riccardo Iacona, che fanno seguito a quelle contro report e altre trasmissioni di inchiesta, colpiscono chi tenta di illuminare territori “oscurati” dalla presenza di mafie e malaffare, impedendo ai cittadini di essere correttamente informati.

Queste aggressioni non colpiranno nel segno, perché croniste e cronisti continueranno ad ispirare il loro comportamento a quel criterio di interesse pubblico e rilevanza segnalo più volte affermati dalla medesima corte europea.

La federazione della stampa e l’Usigrai si metteranno a disposizione di chiunque vorrà sporgere denuncia contro qualsiasi sospensione di un diritto costituzionale e di un “pubblico servizio.

Ci auguriamo, infine, che anche istituzioni, governo, parlamento, vogliano far sentire la loro voce e allibare, dopo decenni, le norme contro le “querele bavaglio” utilizzate, sempre più spesso, come strumento di intimidazione contro il diritto di cronaca,