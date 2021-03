Esce su Chili “Divine – La fidanzata dell’altro”, con Matilda De Angelis

0 0

“Divine – la fidanzata dell’altro” pure se girato tra Roma e Colonia, ha un’ambientazione dove la capitale italiana spicca con sfondi da cartolina, pieni di luci, colori primaverili, tipiche stradine e monumenti del centro storico. Qui, in attesa che dalla Cappella Sistina esca il nome del nuovo Pontefice, s’incontrano un reporter televisivo americano di nome Gregory (Callum Turner) e Maria (Matilda De Angelis) una giovane molto graziosa che sta per pronunciare i voti e diventare suora. Tra i due, dapprima negato, poi irreprimibile, nasce un sentimento di cui, forse, anche Dio è geloso, affascinato dalla sua promessa sposa Maria …

E’ possibile che molti vorranno vedere questo film grazie alla curiosità suscitata da Matilda De Angelis, star del momento dopo Sanremo, e adesso protagonista della fiction a puntate su RaiUno “Leonardo”. La De Angelis, infatti, non è solo carina, ha la seduzione della ragazza della porta accanto, è una bellezza “acqua e sapone”, e viene scelta per le sue doti di recitazione che sono in armonia con il resto. Per cui “Divine – La fidanzata dell’altro”, garbato e senza pretese, potrebbe non passare inosservato: una favola adatta agli adolescenti, che si regge su una regia e un cast professionalmente corretto.

Tra gli attori non protagonisti Anna Bonaiuto, Mark Davison, Gianni Meurer, Barbara Ricci, Juliane Elting, Eddie Osei, Lewis Hart, Serra Yilmaz e Pino Ammendola. Il film è prodotto da Stefan Arndt, Uwe Schott, Jorgo Narjes e Carlo Macchitella per X-Filme Creative Pool (Babylon Berlin) e coprodotto da Madeleine (Ammore e Malavita), con il contributo di Lazio Cinema International. Nel cast tecnico, Florian Hoffmeister alla direzione della fotografia, Andrea Mertens al montaggio, Massimiliano Sturiale alla scenografia e Daniela Ciancio ai costumi.

Su Chili a partire dal 25 marzo, distribuito da 102 Distribution, ‘Divine – La fidanzata dell’Altro’ (tit. orig. ‘Der göttliche Andere’), lungometraggio italo-tedesco diretto da Jan Schomburg (Above Us Only Sky) e interpretato da Matilda De Angelis (Veloce come il vento; Youtopia; L’incredibile storia dell’Isola delle Rose; the Undoing) e Callum Turner (Animali fantastici e dove trovarli; Emma).