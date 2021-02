Insulti sui social a Karima Moual, la solidarietà della Cpo Fnsi

0 0

«Minacce e insulti violenti sui social: la macchina dell’odio ha colpito, ancora una volta, la collega Karima Moual, bersaglio di un gravi attacchi sui social dopo una sua recente partecipazione a “Dritto e rovescio”. “Disturbata mercatara”, “racconta palle”, “gallina”, “vaiasse” sono alcune delle espressioni sessiste e razziste nei suoi confronti. Contro di lei anche un giornalista, Paolo Bargiggia, che, sul suo profilo, alimenta la gogna mediatica con termini come “capra comunista”». Questa la denuncia di Commissione pari opportunità della Fnsi, Commissione pari opportunità dell’Usigrai e associazione Giulia Giornaliste che, in una nota congiunta, «condannano questo clima di odio, esprimono solidarietà alla collega e sono al suo fianco in ogni iniziativa di denuncia alla magistratura ordinaria e agli organismi della categoria, perché i responsabili di comportamenti lesivi della dignità e della professionalità di Karima Moual siano sanzionati».