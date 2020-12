#Noi esprime solidarietà a Federica Angeli vittima di nuovi insulti e minacce

“Siamo venuti a conoscenza del fatto che Federica Angeli, dopo poche settimane dall’inizio del suo nuovo incarico, presso il Comune di Roma, si sia trovata costretta a dover depositare due denunce penali, una per diffamazione e una per minacce.

La nostra associazione è nata intorno alla figura di Federica, come scorta mediatica per lei e per tutti i giornalisti minacciati dalla mafia. Mai avremmo immaginato, ora che il suo ruolo è cambiato, di doverla difendere da insulti e minacce, nonostante gli evidenti risultati che sta ottenendo, a tempo di record, in un territorio difficilissimo, quale è la periferia romana. Conosciamo bene Federica Angeli, che è stata nostro presidente onorario, e resta una grande amica. Conosciamo il suo impegno e la sua tenacia. Conosciamo la sua onestà e integrità. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a Federica, sicuri che lei, come sempre, andrà avanti, con la grinta che la contraddistingue”

Così, Leonardo Cassone, presidente di Noi Associazione Antimafia, sugli attacchi subiti dalla giornalista e neodelegata alle periferie del Comune di Roma, Federica Angeli.

Associazione Antimafia #Noi