Tessere

(su Repubblica di Genova di oggi)

Da qualche anno conservo gelosamente nel portafoglio, oltre a una consunta quanto preziosa tessera dell’ordine degli avvocati rilasciatami diversi lustri fa (la stessa che ho sbandierato a mo’ di scudo, se non di arma, in diverse occasioni durante il G8 di Genova o in altri contesti di violazione dei diritti umani), anche il tesserino, decisamente più recente, da giornalista pubblicista.

Il momento della sua consegna è uno dei miei ricordi più felici (e uno dei pochi festeggiati) degli ultimi faticosi anni. Queste due tessere, le responsabilità ad esse sottese e conseguenti, mi rendono talvolta accessibili luoghi non altrimenti raggiungibili, consentendomi di diventare spettatrice più o meno attiva e persino, seppure raramente, infelice protagonista di situazioni di solito sottratte alla vista dei comuni cittadini. Penso alle infinite visite in tutti i luoghi di privazione di libertà per migranti: centri di permanenza temporanea, centri di identificazione e espulsione, centri di permanenza per il rimpatrio e hot spot, in poche ma oneste parole, gabbie per migranti, diversamente denominate a seconda della legislazione vigente e del grado di ipocrisia.

O agli ingressi in carcere oltre che, ovviamente, nelle aule di giustizia.Il tesserino da avvocato davanti alla scuola Diaz, nel luglio 2001 così, come nel maggio dello scorso anno in piazza Marsala quello da pubblicista, mi hanno consentito di assistere quale impotente testimone a violenze ancora più indecenti e intollerabili perché perpetrate da divise su cittadini e giornalisti inermi.