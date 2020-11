L’Italia si richiude. Scontro Governo-Regioni. A Speranza l’ultima parola. Presidenziali 2020: il prime time elegge Biden

I Tg dal 2 al 6 novembre – La settimana dell’informazione è in gran parte assorbita dall’ulteriore aggravarsi dei contagi e dai nuovi provvedimenti, che da venerdì ridisegnano il Paese dividendolo in 3 zone a differenti livelli di rischio: 25 le aperture. Per il resto, spazio alle elezioni negli Stati Uniti, che in più occasioni rubano la scena alla battaglia contro il Covid …

