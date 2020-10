“Quando il passato non passa: Il franchismo che resiste in Spagna” – di Piero Badaloni

Il libro vuole far conoscere i crimini occulti del franchismo, la dittatura più lunga d’Europa, e la lunga battaglia per ottenere giustizia, dopo il ritorno della democrazia in Spagna, sostenuta dalle vittime di quei crimini, tra cui spiccano i furti sistematici di bambini alle coppie contrarie al regime, durati con motivazioni diverse, per oltre quarant’anni.

Nonostante una legge varata dal Parlamento nel 2007 per recuperare la memoria storica del Paese, eliminando le manipolazioni operate dal regime franchista, una parte della società e del mondo politico spagnolo, hanno impedito finora di ricostruire in modo corretto quel passato e di sanare le ferite rimaste ancora aperte.

Quali sono i motivi di questa resistenza? perchè anche una parte della Chiesa spagnola si oppone a quanti cercano una riabilitazione dei propri familiari massacrati durante e dopo la guerra civile dai franchisti, mentre le vittime dell’altro fronte hanno avuto tutti gli onori che il regime ha voluto dare loro?

Il difficile rapporto della Spagna con il suo passato franchista è un monito per le democrazie europee, Italia e Germania per prime, dove sono sempre più frequenti tentativi di revisionismo storico, che rischiano di sedurre soprattutto le nuove generazioni, grazie all’ignoranza degli orrori del passato fascista e nazista.