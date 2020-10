Il poster della street Laika a Bologna: Giulio Regeni e Patrick Zaki

A Bologna via XX ottobre 1944, a pochi passi dal Rettorato dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, è riapparso il poster raffigurante Giulio Regeni che abbraccia Patrick Zaki della street artist Laika.Questa volta l’artista ha deciso di affiggere la sua opera nella seconda casa di Zaki: “Ho deciso di venire a Bologna, la seconda casa di Patrick, a pochi giorni dall’ennesima udienza per la sua scarcerazione, prevista per il 7 ottobre 2020. Da mesi pensavo che questa fosse la cornice adatta per il mio poster, considerando l’enorme impegno che la città ha messo in campo dall’inizio di questa triste vicenda. Patrick deve essere liberato il prima possibile. A quasi otto mesi dalla sua incarcerazione, l’impegno di tutti deve essere rivolto ad un solo obiettivo: stavolta andrà tutto bene”.