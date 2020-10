Cessione testate Gedi, Fnsi e Assostampa: «Chiarezza su progetti e tutela occupazione»

«Il passaggio dal gruppo Gedi alla Sae srl di Alberto Leonardis delle Gazzette di Modena e di Reggio Emilia, della Nuova Ferrara e del Tirreno di Livorno pone più di un interrogativo sul futuro delle quattro testate e dei giornalisti che vi lavorano. Per questa ragione, nelle procedure di consultazione previste dalla legge e dal contratto che si apriranno nelle prossime settimane, il sindacato dei giornalisti, a tutti i livelli, sarà al fianco dei colleghi dei comitati di redazione per chiedere chiarezza al nuovo editore. Servono impegni precisi sul piano industriale, sui progetti di sviluppo, sulla salvaguardia dei livelli occupazionali e sul rispetto dell’autonomia delle redazioni a garanzia della qualità dell’informazione. Sarebbe grave e inaccettabile se questa operazione servisse a cambiare radicalmente l’identità delle singole testate, snaturandone il rapporto con le comunità dì riferimento». Lo affermano, in una nota, la Fnsi le Associazioni regionali di Stampa di Emilia Romagna e Toscana.