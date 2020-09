La Giornata mondiale della solidarietà con la Bielorussia si celebra il 20 settembre e continua per tutta la settimana

L’obiettivo della Giornata mondiale della solidarietà è di sostenere le aspirazioni bielorusse alla libertà e alla democrazia, condannare la violenza contro i manifestanti pacifici e dichiarare l’illegittimità del presidente in carica Aleksandr Lukashenko.

L’idea di celebrazione della Giornata mondiale è stata proposta da Svetlana Tikhanovskaya, la concorrente principale di Lukashenko durante le elezioni presidenziali in Bielorussia in agosto.

“Da più di un mese continua la nostra resistenza dopo le elezioni falsificate. Ringraziamo tutti i bielorussi all’estero e i cittadini stranieri che sostengono il popolo bielorusso. Qualsiasi espressione di solidarietà per noi è molto importante ed apprezzata”, – ha detto Tikhanovskaya.

Il 20 settembre e tutta la settimana successiva le diaspore bielorusse nel mondo e le persone che sostengono la Bielorussia sono invitate a organizzare delle manifestazioni pacifiche, ad appendere le bandiere bianco-rosso-bianche, a scrivere lettere ai prigionieri politici bielorussi e ad esprimere la propria solidarietà su Internet.

Gli italiani continuano a condividere la loro solidarietà con i bielorussi tramite messaggi sui social media con l’hashtag #italywithbelarus e attraverso numerosi video messaggi che stanno mandano all’Associazione Bielorussi in Italia ( qui l’anteprima ). Il loro supporto al popolo bielorusso è stato espresso dai membri del Parlamento Lia Quartapelle e Laura Boldrini, da Nichi Vendola, Segretario nazionale di più Europa Benedetto della Vedova ed altre figure pubbliche. Invece i deputati italiani dell’Europarlamento, membri di Pd, FI, FdI e M5s, hanno votato a favore della risoluzione che non riconosce i risultati delle elezioni presidenziali del 9 agosto. La comunità bielorussa in Italia esprime una profonda gratitudine per questo importante gesto di sostegno.

La diaspora bielorussa in Italia domenica 20 settembre farà una manifestazione di solidarietà a Bologna (ore 17:00, Piazza del Nettuno), mentre a Milano e a Roma le comunità bielorusse faranno le passeggiate di solidarietà vestiti di colori nazionali, bianco e rosso. Ritrovo a Milano in piazza Duomo alle 15:00, ritrovo a Roma al Colosseo alle 16:00.

Caterina Zuzuk

Associazione “Bielorussi in Italia”