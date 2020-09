Aggressione a Francesco Selvi: solidarietà di Odg Toscana

Il Consiglio dell’Ordine di Odg Toscana esprime piena solidarietà al collega Francesco Selvi aggredito oggi da Beppe Grillo.

Selvi, che stava realizzando un servizio per la trasmissione di Rete 4 “Dritto e Rovescio”, ha avvicinato il fondatore del Movimento 5 Stelle in uno stabilimento balneare qualificandosi come giornalista e rivolgendo alcune domande di politica con il cellulare acceso.

Grillo avrebbe reagito tentando di togliere il cellulare al giornalista e spingendolo poi dalla scala che collega lo stabilimento alla spiaggia. Selvi ha riportato un trauma distorsivo a un ginocchio, con prognosi di 5 giorni.

L’Ordine di Odg Toscana definisce inqualificabile l’aggressione da parte di un personaggio pubblico ed esponente politico ad un giornalista che stava facendo solo il proprio mestiere. Quello di oggi è solo l’ultimo di una serie di episodi di aggressione e minacce nei confronti di giornalisti in Toscana, da Firenze, a Livorno e Pisa. Per questo Odg Toscana torna a chiedere con forza alle istituzioni di tenere alta l’attenzione per tutelare il lavoro dei giornalisti.