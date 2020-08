Vertenza quotidiano La Sicilia di Catania, la Fnsi al fianco dei colleghi

“La Fnsi è al fianco dei giornalisti del quotidiano La Sicilia di Catania e ne sostiene lo stato di agitazione. La profonda crisi del settore, che va affrontata in un quanto mai necessario tavolo nazionale fra governo e parti sociali, non può esimere l’editore della Sicilia dal rispetto degli obblighi contrattuali e dalla messa a punto di un piano industriale che valorizzi tutte le professionalità, salvaguardi l’occupazione e dia certezze a tutti i giornalisti, dipendenti e collaboratori. La Fnsi, insieme con l’Associazione siciliana della Stampa, è pronta a sostenere il comitato di redazione e l’intero corpo redazionale nelle azioni che si renderanno necessarie per difendere l’indipendenza della testata e i posti di lavoro”. Lo afferma, in una nota, Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana.