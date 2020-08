“Sergio Zavoli, coscienza del giornalismo” sabato a Tg1 Dialogo

Sergio Zavoli, il ricordo di un grande protagonista dell’informazione del servizio pubblico televisivo. Il suo contributo alla Carta di Assisi, “Parole, non pietre”, la collaborazione con i francescani, la sua passione e ricerca per ascoltare e capire il pensiero dei giovani, sostenendoli nella formazione. E parti inedite di interviste. Tutto questo domani, dalle 8,20 su Rai 1, in una puntata speciale di Tg1 Dialogo, a cura di Piero Damosso, con il commento di padre Enzo Fortunato, direttore della rivista San Francesco, del Sacro Convento di Assisi. Tra le riflessioni, un contributo del presidente della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana), Giuseppe Giulietti .