FNSI finanzia il primo premio del Talent Antimafia #Noi

#Noi ringrazia la Fnsi, nelle persone del presidente Giuseppe Giulietti e del segretario Raffaele Lorusso, che, anche quest’anno, offrirà il premio in denaro per il vincitore del Talent Antimafia, alla sua seconda edizione. Fnsi è sempre in prima linea con #Noi nella lotta per la legalità e il bene comune, un cammino condiviso per cui l’associazione è davvero grata.

Il Talent di #Noi nasce nel 2019 con l’ambizione di coltivare semi di bellezza, cultura e giustizia sociale in territori, come quello di Ostia, feriti dalla criminalità organizzata. Il concorso premia il coraggio, l’impegno, le qualità messe in gioco, ma ancor più rende evidente che “a pagare” davvero sono il sacrificio e il lavoro quotidiano, e che non serve cedere ai soldi facili del malaffare.

Si ricorda che fino al 31 agosto 2020 sono aperte le iscrizioni al Talent e che la finalissima sarà il prossimo 27 settembre al Teatro del Lido di Ostia.