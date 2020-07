Naturae. La vita mancata. La valle dell’innocenza. Regia di Armando Punzo. Il programma 2020 di #trentaannidifortezza

RUMOR(SC)CENA – NATURAE – VOLTERRA – La consueta conferenza stampa per presentare il nuovo progetto della Compagnia della Fortezza di Volterra, diretta da Armando Punzo, non si è svolta a Firenze come sempre accadeva in passato. L’edizione 2020 si è tenuta in video collegamento dal carcere e dai singoli uffici da dove hanno parlato i partecipanti, per garantire il distanziamento causa emergenza sanitaria per il coronavirus. Monica Barni vice presidente e assessore alla Cultura, Università e Ricerca della Regione Toscana, Giacomo Santi sindaco di Volterra, Dario Danti assessore alle Culture del Comune di Volterra, Ilaria Bacci sindaca di Pomerance, Angela Venezia direttrice dell’ufficio detenuti e trattamento del provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Toscana e Umbria, Roberto Pepi presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Armando Punzo direttore artistico della Compagnia della Fortezza, Cinzia De Felice organizzatrice generale di Carte Blanche. Fin qui nulla di così insolito in tempi di pandemia da Sars-Cov2 dove il lavoro si svolge spesso in modalità smart working: l’eccezionalità veniva dalla partecipazione di una rappresentanza di attori detenuti collegati in video insieme al loro regista Punzo hanno potuto ascoltare e intervenire . «Un momento storico. Per la prima volta nella storia – ci dice Cinzia De Felice – i detenuti di un carcere si sono potuti collegare in diretta da un carcere per partecipare ad una conferenza stampa».

leggi qui

naturae-la-vita-mancata-la-valle-dellinnocenza