Il presidente del Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema: “una legge che vieti i messaggi d’odio e e discriminazione”

Il presidente del Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema Maurizio Verona, di cui è anche sindaco, rivolge un appello affinché venga istituita una legge che “vieti la ricostituzione del disciolto Partito Fascista, vietando la diffusione in ogni forma di messaggi di odio e di discriminazione”. Il 29 febbraio 2020 aveva accolto in visita ufficiale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo Comune dove il 12 agosto del 1944 i nazifascisti uccisero 560 civili tra anziani, donne e bambini. Al suo arrivo ha incontrato Enrico Pieri , uno dei sopravvissuti alla strage, insignito Cavaliere della Repubblica Federale Tedesca, insieme a Enio Mancini.

“Tornano i criminali delle minacce, di chi auspica la riapertura dei forni, di chi scrive sulle case di cittadini ebraici da indicare alla pubblica opinione per alimentare odio e per dividere. Alla fine della precedente legislatura un ramo del Parlamento approvò un’ottima proposta di legge che introduceva un nuovo articolo nel codice penale, il 293-bis per punire con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque propagandasse le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche se commesso solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiamasse pubblicamente la simbologia o la gestualità. La pena, inoltre, era aumentata di un terzo se il reato fosse avvenuto attraverso strumenti telematici o informatici.

Non ci furono i tempi per il passaggio nell’altra camera: qualcuno disse che la norma era fuori dal tempo, che i rischi di un ritorno di certe ideologie erano nulli, che la nostra Democrazia aveva in sé gli anticorpi contro ogni degenerazione. Pochi giorni fa abbiamo festeggiato la Festa della Repubblica e quando le madri, poche purtroppo, ed i padri costituenti scrissero le nuove regole del nostro vivere insieme, scrissero che non tutto era concesso, che vi erano libertà di espressione, associazione, riunione, movimenti, pensiero, espressione del culto, ma anche dei limiti a tutto questo. Ed il limite è nello svolgere attività contro i principi dello Stato. I vergognosi attacchi di cui è stato vittima l’on. Emanuele Fiano, a cui va la nostra solidarietà, denotano il clima dell’intimidazione fascista che cavalcano malcontenti ad arte.

Abbiamo bisogno che la Commissione che prende il nome dalla reduce dei campi di concentramento Liliana Segre, inizi il suo lavoro di proporre ed esaminare preventivamente le proposte di legge su questo tema e procedere direttamente alla loro approvazione e svolga la sua azione di controllo e stimolo per l’attuazione delle leggi e delle convenzioni relativi ai fenomeni di intolleranza, promuovendo iniziative e campagne di sensibilizzazione sia a livello nazionale che internazionale.

Nei prossimi giorni inizieremo come Parco Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema una raccolta di firme per sostenere una nuova legge che colpisca e dia attuazione nel modo più ampio possibile a quel caposaldo della Costituzione che è la XII Disposizione transitoria che vieta la ricostituzione del disciolto Partito Fascista, vietando la diffusione in ogni forma di messaggi di odio e di discriminazione. Scriverò alle massime cariche dello Stato per sottolineare l’urgenza di una tale normativa, perché la lotta alla violenza fisica e verbale è una necessità assoluta.

Chiederò a tutti voi di sostenere la nostra iniziativa perché assistiamo troppo spesso a questo tipo di episodi a cui si assommano intitolazioni ad ex fascisti di spazi pubblici, vie, piazze, che fanno una violenza alla nostra storia. Dobbiamo continuare a denunciare e ringrazio tutti voi quando lo fate attraverso l’Anagrafe Antifascista che assurge a questo ruolo di riferimento per tutti coloro che credono e sostengono i valori della Costituzione”.

Il Presidente del Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema

Maurizio Verona

Il Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema è stato istituito con la legge 381/2000. Nella strage nazifascista di Sant’Anna di Stazzema del 12 agosto 1944 furono uccise 560 persone, quasi tutte donne e bambini. Le abitazioni vennero incendiate e distrutte con granate, lanciafiamme e bombe a mano.

Solo nel 2005 è stata emanata dal Tribunale Militare di La Spezia un sentenza di ergastolo in contumacia per dieci delle SS colpevoli del massacro.

Il processo di La Spezia (che ha visto il suo epilogo nella pronuncia della Cassazione nel novembre 2007) si aprì grazie al rinvenimento dei documenti contenuti nell’Armadio della Vergogna avvenuto nel 1994. Il grande lavoro investigativo del PM Marco de Paolis e del suo staff ha permesso la ricostruzione degli avvenimenti e la condanna dei responsabili. La memoria dei fatti è stata portata avanti e trasmessa dai superstiti e dai familiari delle vittime, a cui tutti noi dobbiamo un profondo ringraziamento, con l’aiuto delle istituzioni locali. A Sant’Anna di Stazzema si trova il Museo Storico della Resistenza, aperto e visitabile tutto l’anno (per orari, informazioni e indicazioni stradali www.santannadistazzema.org . Il Sacrario, o Monumento Ossario, progettato dall’architetto Tito Salvatori con il gruppo scultoreo del Maestro Vincenzo Gasperetti, è raggiungibile a piedi in circa 15 minuti percorrendo la Via Crucis che parte dalla Piazza della Chiesa di Sant’Anna. Il Comune di Stazzema, nel dicembre 2017, ha promosso l’iniziativa dell’Anagrafe Antifascista, alla quale chiunque può iscriversi dal sito www.anagrafeantisfascista.it

Enrico Pieri ed Enio Mancini nominati Cavalieri della Repubblica Federale Tedesca

Il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona : “Una notizia bellissima, un importante riconoscimento per l’impegno di Enrico Pieri ed Enio Mancini nella diffusione della memoria della strage di Sant’Anna, delle vittime e dei familiari. La Germania riconosce la loro dedizione e quella di tutti i superstiti verso la verità e la giustizia. I legami di amicizia con la Germania sono profondi e duraturi. Grazie ad Enrico, Enio, agli allora bambini di Sant’Anna, a tutti i superstiti e ai loro familiari per quello che ci trasmettono ogni giorno”.