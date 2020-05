Privacy in tempi di Coronavirus, martedì 26 maggio videoincontro con il garante Antonello Soro

La protezione dei dati personali e il necessario bilanciamento con la tutela della salute nella app Immuni in arrivo. Le garanzie che questi dati non possano essere utilizzati da soggetti stranieri e privati. Il ruolo di Apple e Google e quello dello Stato. Il problema della pubblicità e della contrattabilità degli algoritmi. Gli argini ai discorsi d’odio sui social e i poteri di intervento lasciati ai giganti digitali.

Sono alcuni dei temi che Antonello Soro, presidente dell’Autorità Garante della Privacy, discuterà nel videoincontro promosso da Articolo 21 per martedì 26 maggio, dalle ore 18 e moderato da Roberto Natale, coordinatore del Coitato scientifico di Articoo 21.

L’iniziativa fa parte del ciclo di approfondimenti “Un’ora con – Parole, non Pietre”, col quale Articolo 21 punta a sviluppare il confronto sulla Carta di Assisi, il manifesto per una comunicazione non violenta.

Per partecipare basta collegarsi attraverso il link sottostante https://meet.jit.si/BoundProfessorsLeanLovingly