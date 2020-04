#Noi esprime solidarietà a Jacopo Iacoboni

L’associazione #Noi esprime solidarietà al giornalista Jacopo Iacoboni. “Fin dalla sua nascita, – si legge nella nota – l’associazione antimafia Noi, si è sempre battuta contro i tentativi di imbavagliare i giornalisti e i professionisti dell’informazione. La libertà di stampa resta uno dei principi fondamentali di ogni democrazia, e, per questo motivo, non possiamo far finta di nulla di fronte alle intimidazioni subite dal quotidiano La Stampa e, in particolare, da Jacopo Iacoboni, da parte di un rappresentante del Ministero della Difesa russo. #Noi esprime totale solidarietà al giornalista, e ferma condanna verso tali comportamenti ”