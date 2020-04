Il centralino che ascolta chi è in difficoltà al tempo del coronavirus

Un servizio di ascolto la tempo del coronavirus messo in piedi da tutte le più grandi organizzazioni religiose e che vuole fornire un supporto spirituale non confessionale. Si chiama “Io resto vicino a te” e concretamente è stato possibile grazie all’apporto di oltre 100 volontari, molti dei quali specializzati professionalmente poiché allievi del Master in accompagnamento spirituale al fine vita; insieme effettuano turni al centralino per ascoltare chi ha bisogno. Il progetto è spiegato nei dettagli sul sito https://tuttovita.it/io-resto-vicino-a-te/

L’assistenza è diretta alle persone malate o che hanno subito un lutto, non solo a causa del coronavirus ma anche ad operatori sanitari e a coloro che in questo momento stanno assistendo un familiare o un amico malato. Il numero del centralino è 055.3951050, attivo sette giorni su sette dalle 14 alle 20 con il coordinamento di Annalisa Ghinassi e Alice Torresan che hanno aderito subito all’idea di “TuttoèVita Onlus”.