App “Immuni”. Non sono tranquillo

“Gentile utente, la avvisiamo che lei in data…. è entrato nel perimetro di contagio di una persona appena rivelatasi positiva. Pertanto, da questo momento, è in obbligo di quarantena domiciliare e isolata”. E’ questo il senso del messaggio che potremo vederci recapitare nel nostro smartphone dopo aver scaricato l’applicativo “Immuni”, a cui sta lavorando il Governo. In un primo momento, ho avuto un riflesso di rifiuto, perché mi sembra che tutto congiuri contro la nostra privacy. Poi un amico mi ha fatto notare che io sono già ampiamente pedinato dalle centrali di “profilazione” dei grandi fornitori web.