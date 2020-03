Pubblico è bello. Soprattutto se si parla del Servizio Sanitario Nazionale

Pubblico è bello. Soprattutto se si parla del Servizio Sanitario Nazionale, che cura tutti, anche chi verrebbe cacciato da cliniche private perché indigente. Dopo anni di cultura della privatizzazione, il Codiv19 sta facendo toccare con mano che la protezione vera c’è solo dove l’interesse generale è più importante del profitto. E chi ha smantellato i servizi pubblici in questi anni nel nome del mercato, deve rivedere le proprie posizioni. Certo, questo non vuol dire chiudere gli occhi su corruzione e abusi, ma nessuno può più prendere a pretesto queste piaghe, per amputare il pubblico invece di sanarlo.