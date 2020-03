L’arrivo dei medici cubani in aiuto all’Italia è più di un gesto di solidarietà

L’arrivo dei medici cubani in aiuto all’Italia è più di un gesto di solidarietà: è una benefica provocazione politica. Il messaggio subliminale è chiaro: “benché oppressi da anni di embargo, ristrettezze e sacrifici, vogliamo aiutare anche chi è in un altro continente, perché abbiamo imparato a nostre spese che la solidarietà è il rimedio più efficace per superare i problemi”. Applausi all’aeroporto, riconoscenza nel Paese.

Ma questi medici dovrebbero farci riscoprire il nesso indissolubile tra solidarietà e sanità. Ben presente nel 1978, quando il sistema nazionale è stato introdotto per curare tutti, anche gli indigenti. Poi questo diritto costituzionale è stato annacquato negli anni, a causa della sanità privata speculativa, che ha contagiato quella pubblica fino a indurre la denominazione di “azienda sanitaria” sui presidi medici, senza fermare la corruzione che ha spolpato risorse sempre più ristrette, con tempi di analisi sempre più lunghi.