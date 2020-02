#FreeZaky! Trieste, 18 febbraio

Amnesty International FVG, il Liceo Petrarca di Trieste, Articolo 21 FVG e l’Associazione dei Dottorandi e Dottori di Ricerca (sede di Trieste) organizzano per martedì 18 febbraio alle ore 19 al Circolo della Stampa (Corso Italia 13) una conferenza stampa e un flash mob per chiedere la scarcerazione di Patrick Zaky, studente egiziano iscritto a un master presso l’Università di Bologna e attivista per i diritti umani, attualmente in stato di detenzione preventiva in Egitto.

L’iniziativa è finalizzata a sensibilizzare cittadini, opinione pubblica e operatori dell’informazione sull’inquietante vicenda di questo giovane studente, prigioniero di coscienza e detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media.

Le circostanze del suo arresto e delle prime ore della sua detenzione, così come riferite dai suoi avvocati, sembrano configurare gravissime violazioni dei diritti umani, così come gravissime sono le accuse che gli vengono mosse. È quindi necessario che Patrick Zaky venga liberato, che gli venga assicurata opportuna protezione e che possano essergli garantite tutte le tutele procedurali e giuridiche proprie dello stato di diritto.

All’iniziativa hanno aderito anche Assostampa FVG e l’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia.