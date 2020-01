La linea del Piave ha retto

Se Salvini avesse sfondato in Emilia Romagna, sarebbe arrivato fino al Quirinale, piazzando un suo uomo come palo, mentre i suoi saccheggiavano la Costituzione. E invece la “Rossa” ha convinto i suoi riservisti, quelli che l’altra volta avevano scioperato contro un PD sclerotizzato, grazie anche alle Sardine. Che hanno fatto capire alla piazza che l’emergenza viene prima del risentimento. Il resto l’ha fatto Salvini, con le sue sparate, presentandosi come quello che vuol salvare la Regione dall’efficienza. E presentando la Borgonzoni come una che sa stare un passo indietro al capo.