“Il ladro di giorni”, noir di formazione con un esempio di virilità che meglio sarebbe non fosse modello

“Il ladro di giorni” è un soggetto di Guido Lombardi che ha vinto nel 2007 il “Premio Solinas Storie per il Cinema” ed è anche un romanzo che il regista-scrittore ha pubblicato con Feltrinelli. Racconto di formazione, melò e noir, vede l’iniziazione alla vita del piccolo Salvo plasmata dal cattivo esempio di un padre violento, imbroglione, ladro e un po’ mafioso: tratti caratteriali edulcorati da slanci di un’improbabile umanità e ambiguamente offerti anche a prodezze, esempio di quella virilità che sarebbe meglio non fosse modello. Riccardo Scamarcio nel ruolo del padre è convincente così come Augusto Zazzaro in quello del figlio, la sceneggiatura tuttavia costruisce sviluppi poco plausibili: a cominciare dal fatto che un pericoloso pacco non è consegnato con velocità e circospezione, ma i protagonisti si addentrano in un road movie che li vede viaggiare per il gusto di essere insieme.

La storia è quella di Salvo, un bambino di cinque anni portato su una spiaggia da suo padre Vincenzo e lì lasciato, quando alcuni agenti lo traggono in arresto. Rimasto orfano anche della madre, Salvo va ad abitare con gli zii e il cuginetto, in una cittadina altoatesina, dove si parla italiano e tedesco e la vita scorre disciplinata. Sette anni dopo suo padre, uscito di galera, torna all’improvviso e lo reclama perché lo vuole con sé in un viaggio che durerà quattro giorni. Vincenzo deve portare fino a Bari un misterioso carico e ha bisogno del figlio perché con lui può passare inosservato. Il piccolo, non più abituato al padre, lo teme e vorrebbe scappare ma, cammin facendo, tra i due si aprirà uno spiraglio d’affetto e d’intesa, persino la possibilità che Vincenzo rifletta sulla sua vita criminale …

Data di uscita:06 febbraio 2020

Genere:Drammatico

Anno:2019

Regia:Guido Lombardi

Attori:Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Giorgio Careccia, Vanessa Scalera, Augusto Zazzaro, Carlo Cerciello, Rosa Diletta

Paese:Italia

Durata:105 min

Distribuzione:Vision Distribution

Produzione:Indigo Film, Bronx Film e Rai Cinema