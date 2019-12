Sottosegretario Martella: “A lavoro su norma per Inpgi e Editoria 5.0”

“L’Fnsi conosce bene gli sforzi che da tempo sto facendo con tutto il governo, per mettere in sicurezza l’Inpgi. Confermo quanto già dichiarato ieri circa la mia proposta, informati i ministri competenti, di inserire nel decreto Milleproroghe una norma per un rapido ed efficace risanamento dell’Istituto con sospensione dell’eventuale commissariamento”. Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria Andrea Martella, interpellato alla Camera sulla manifestazione dell’Fnsi di questa mattina. “Per quanto riguarda l’editoria, sono stato il primo a parlare di una necessaria riforma sistemica lanciando la proposta di Editoria 5.0 per superare la crisi di questi anni e rilanciare il settore dell’editoria e del giornalismo. A quella proposta – spiega – sto già lavorando e come detto anche in sedi istituzionali è mia intenzione avviare il più ampio confronto convocando anche un apposito tavolo con tutti i soggetti della filiera a cominciare ovviamente dai giornalisti e dagli editori”.