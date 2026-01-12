ALBERTO TRENTINI È LIBERO!

0 0

Alberto Trentini è stato liberato e attualmente si trova nell’ambasciata italiana a Caracas.

Un aereo è già partito da Roma per riportarlo a casa insieme a Mario Burló.

Riportiamo le parole dell’Avv. Alessandra Ballerini:

“Alberto finalmente è libero!!!

Questa è la notizia che aspettavamo da 423 giorni! Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell’invisibilità, la sua liberazione. Tutti questi mesi di prigionia hanno lasciato in Alberto e in noi che lo amiamo ferite difficilmente guaribili, adesso avremo bisogno di tempo da trascorrere in intimità per riprenderci. Ringraziamo tutti per esserci stati vicini, ma vi chiediamo di rispettare il nostro silenzio e la nostra riservatezza. Ci sarà tempo per trovare le parole giuste per raccontare fatti e accertare responsabilità. Oggi vogliamo solo pace. Grazie!”

Famiglia Trentini con l’avvocata Alessandra Ballerini.

