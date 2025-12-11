Giornalismo sotto attacco in Italia

Tredicesima edizione del Premio Marco Rossi “Raccontare il Lavoro”. Roma, 18 dicembre

Roma, 18 dicembre 2025 ore 17.00. Premiazione e serata conclusiva alla Casa del Podcast (via Spallanzani,1. Roma)

Ospiti Sony Singh, vedova del lavoratore indiano Satnam Singh;
Giuseppe Massafra, Segretario generale CGIL Latina;
Bruno Giordano, magistrato, e Marco Patucchi, giornalista, autori del libro “Operaicidio”La proclamazione e la consegna degli attestati ai vincitori della Tredicesima edizione del Premio Marco Rossi Raccontare il Lavoro avverranno giovedì 18 Dicembre 2025 presso la Casa del Podcast (Via Lazzaro Spallanzani 1, all’interno di Technotown, Villa Torlonia, Roma). All’evento, che intende richiamare l’attenzione sul drammatico fenomeno delle morti sui luoghi di lavoro, saranno presenti: Sony Singh, vedova del lavoratore indiano Satnam Singh; Giuseppe Massafra, Segretario generale Cgil Latina e Frosinone; Bruno Giordano, magistrato, già Direttore Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e Marco Patucchi, giornalista, autori del libro “Operaicidio”.

La giuria del Premio, presieduta da Marino Sinibaldi, è composta da Daniele Biacchessi, Altero Frigerio, Silvia Garroni, Anna Maria Giordano, Andrea Giuseppini, Antonio Longo, Piero Pugliese, Emiliano Sbaraglia.

