Trapani: il 27 agosto sit in a favore della nave Mediterranea Saving Humans, fermata dal Decreto Piantedosi

Mentre in Libia si sostiene chi tortura e spara in mare, in Italia si arriva a sanzionare chi compie un atto di umanità: salvare vite.

Di fronte a questa ingiustizia non possiamo restare in silenzio.

Per questo invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare al presidio che si terrà mercoledì 27 agosto alle ore 19:00 al Molo Ronciglio, per chiedere la liberazione della nave e la tutela del diritto fondamentale al soccorso in mare.

La Mediterranea rappresenta un presidio di umanità e solidarietà nel Mediterraneo: fermarla significa colpire chi sceglie di non voltarsi dall’altra parte di fronte alle tragedie che si consumano ogni giorno.

Chiediamo con forza che vengano rispettati i principi di diritto internazionale e i valori di umanità su cui si fonda la nostra società civile.

Difendiamo la vita, difendiamo chi soccorre.

Mercoledì al Ronciglio facciamo sentire insieme la nostra voce.

Il presente comunicato è diffuso da cittadine e cittadini, associazioni e partiti che hanno scelto di unirsi per difendere il diritto al soccorso in mare._

