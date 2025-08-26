Trapani: il 27 agosto sit in a favore della nave Mediterranea Saving Humans, fermata dal Decreto Piantedosi

News
Redazione
0 0
Mentre in Libia si sostiene chi tortura e spara in mare, in Italia si arriva a sanzionare chi compie un atto di umanità: salvare vite.
Di fronte a questa ingiustizia non possiamo restare in silenzio.
Per questo invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare al presidio che si terrà mercoledì 27 agosto alle ore 19:00 al Molo Ronciglio, per chiedere la liberazione della nave e la tutela del diritto fondamentale al soccorso in mare.
La Mediterranea rappresenta un presidio di umanità e solidarietà nel Mediterraneo: fermarla significa colpire chi sceglie di non voltarsi dall’altra parte di fronte alle tragedie che si consumano ogni giorno.
Chiediamo con forza che vengano rispettati i principi di diritto internazionale e i valori di umanità su cui si fonda la nostra società civile.
Difendiamo la vita, difendiamo chi soccorre.

Mercoledì al Ronciglio facciamo sentire insieme la nostra voce.

Il presente comunicato è diffuso da cittadine e cittadini, associazioni e partiti che hanno scelto di unirsi per difendere il diritto al soccorso in mare._

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

In ricordo di Carlo Pepi

Redazione

Il 25 agosto la comunità di Sant’Egidio ricorda Jerry Masslo e tutte le vittime del caporalato

Redazione

Lettera per Alberto Trentini al mondo del cinema. Verrà letta dalla mamma il 28 agosto

Redazione

Venezia – Puntiamo i riflettori della Mostra del Cinema sulla Palestina

Redazione

Ordine dei Giornalisti, governo e Ue difendano informazione a Gaza. “250 reporter assassinati non sono sufficienti?”

Redazione

M.O, Ruotolo: altri giornalisti uccisi. E’ tempo di agire

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.