A Venezia per Trentini. Il 28 agosto la madre di Alberto leggerà una lettera indirizzata al mondo del cinema

Una lettera al mondo del cinema italiano per spiegare il dramma della detenzione in Venezuela di Alberto Trentini, una condizione assurda che dura da troppo tempo e con tanti silenzi attorno. Le lettera sarà letta, appunto, dalla mamma di Alberto, in presenza degli altri familiari in una iniziativa breve ma simbolica ed estremamente sentita voluta da Articolo 21 e soprattutto dal Presidio di Venezia, condivisa da tutta la nostra comunità con l’obiettivo di  riaccendere i riflettori su Alberto. L’appuntamento è per giovedì 28 agosto, ore 10, nella Casa degli Autori, a pochi metri dalla chiesa di Sant’Antonio al Lido di Venezia, con la partecipazione di  Alberto Barbera, Ottavia Piccolo, Giuseppe Giulietti.

