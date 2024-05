L’Associazione articolo 21 premiata nel Salento

Articolo 21 premiato nel Salento per il suo impegno a sostegno della libertà di stampa e informazione e per il no a tutte le mafie per la 41esima edizione di Leverano In Fiore.

Non un caso.

Artisti fioristi nel Salento dal mondo per disegnare scenari d’amore e pace attraverso i fiori. Accade ancora una volta come da 41 anni a questa parte a Leverano in provincia di Lecce dove torna in grande stile Leverano in Fiore, manifestazione storica organizzata dall’associazione omonima insieme al Comune di Leverano, con la collaborazione di CCIAA e Coldiretti Lecce e che coinvolge i produttori, oltre 300 florovivaisti locali di un comparto vivo e straordinario e artisti fioristi in arrivo da ogni parte del mondo.

Italia, Moldavia, Bielorussia, Polonia, Estonia, Ukraina, Armenia, Repubblica ceca, Croazia, Slovenia, Olanda, Lettonia, Messico, Cina, Giappone, per fare solo alcuni nomi, sono i paesi che si sfidano in una gara a suon di fiori, Arteflorando, organizzata dalla Ivan Bergh Floral School .

Filo conduttore dell’edizione che debutta giovedì e termina domenica sarà “Roots-Radici”. Tema parallelo e al contempo secante, anche quello della legalità.

Lo scorso novembre Leverano in Fiore con l’associazione Aticolo21 presieduta in Puglia da Fabiana Pacella e con l’apporto di tutta la squadra e del coordinatore Beppe Giulietti, è scesa in strada, organizzando la manifestazione “Leverano non si Piega” accompagnata dal sindaco Marcello Rolli e dal sindaco dei ragazzi, per dire no a ogni forma di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto produttivo leveranese, dopo che il racket delle estorsioni aveva colpito un associato (che ha denunciato con coraggio, ndr).

“Non ci sono radici salde senza legalità – spiega Sandro Leone, poliziotto, anima dell’evento dalla sua prima edizione -. Legalità non è una parola vuota, legalità sono le persone che lavorano onestamente ogni giorno”.

Tra le sculture floreali che ogni anno portano nel Salento migliaia di visitatori ce ne sarà una dedicata all’art21 della Costituzione e al no incondizionato a tutte le mafie. Nel corso dell’inaugurazione giovedì 31 maggio inoltre, sarà consegnato un riconoscimento all’associazione Articolo21

Il comparto floricolo leveranese è il frutto di un popolo di migranti tornati a Leverano per mettere a frutto ciò che all’estero avevano imparato a fatica.